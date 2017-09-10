Hakkari Şemdinli'de terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı imha edildi

Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi Derecik bölgesinde bulunup imha edilen el yapımı patlayıcı ve havan mühimmat ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik bölgesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yol kenarına bırakılmış,1 adet telsiz komutalı El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği,1 adet çatal ayaklı muhtemel uzaktan kumandalı mühimmat tuzaklamak için kullanılan yaklaşık 80 cm. uzunluğunda 10cm çapında demir boru,1 adet havan mühimmatı,900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Mayın ve EYP Tespit ve İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."