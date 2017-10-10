Hakkari Valisi Toprak: Yüksekova'da TOKİ konutlarının sayısı 3 bine çıkarıldı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesinde yapımına başlanan TOKİ konutlarının gelecek yılın mayıs haziran ayına kadar oturulabilecek hale getirileceğini bildirdi.

Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Toprak, muhtarlara çok ciddi görevler düştüğünü söyledi.

Muhtarların, devletin, en ücra noktalarına uzattığı eli olduğunu anlatan Toprak, "Bizim, kaymakamın ulaşamadığı yerleri muhtarlarımızın seçilmiş kişiler olarak izleme ve gözetleme görevleri vardır." diye konuştu.

Toprak, vatandaşların esenliği, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için muhtarların görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini anlattı.

Vali Toprak, enerji kuruluşlarının kent merkezi ve ilçelerinde ciddi yatırımlar yaptığını dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçede 5 okulun ihalesinin yapıldığını ve bunlardan ikisinin hizmete girdiğini vurgulayan Toprak, gelecek yıl ilçede 8 okulun daha hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Konut sayısı 3 bine çıkarıldı

Yüksekova'da TOKİ çalışmalarının da devam ettiğine dikkati çeken Toprak, "Yüksekova'da yapılacak TOKİ konutlarının sayısı 3 bine çıkarıldı. Bunlardan bin 800'ü başlamıştı, bin 200 de ilave oldu. Bu konutların inşaatı devam ediyor. İnşallah konutlar gelecek yıl mayıs, haziran ayına kadar oturulabilir hale gelecek." ifadesini kullandı.