Hakkari ve Yüksekova'da Nisan ayında kar etkili oldu
Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesinde Nisan ayında kar etkili oldu.
- AA
Kent genelinde son günlerde aralıklarla devam eden sağanak, yerini kara bıraktı.
Binaların çatıları, araçlar, ağaçlar ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, bazı sürücüler araçlarının üzerindeki karları temizledi.
Vatandaşlardan Mehmet Doğan, havaların ısınmaya başladığı ilçede, doğanın canlandığını, otların yetiştiğini ve çiçeklerin açtığını söyledi.
Doğan, "Çok sürpriz oldu gerçekten. Arabayı ısınması için çalıştırdım, üzerindeki karı temizledim." dedi.
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