Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari ve Yüksekova'da Nisan ayında kar etkili oldu

Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesinde Nisan ayında kar etkili oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kent genelinde son günlerde aralıklarla devam eden sağanak, yerini kara bıraktı.

Binaların çatıları, araçlar, ağaçlar ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, bazı sürücüler araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Vatandaşlardan Mehmet Doğan, havaların ısınmaya başladığı ilçede, doğanın canlandığını, otların yetiştiğini ve çiçeklerin açtığını söyledi.

Doğan, "Çok sürpriz oldu gerçekten. Arabayı ısınması için çalıştırdım, üzerindeki karı temizledim." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA