Hakkari Yüksekova'da kum yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.
- AA
Dağlıca köyü yakınında Necat Düz idaresindeki kum yüklü kamyon devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Düz, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yol yapım çalışması yürüten firmaya bağlı çalıştığı öğrenilen Düz'ün cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.
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