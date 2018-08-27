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Hakkari'da kaçak sigara, akaryakıt ve nargile tütünü ele geçirildi

Hakkari'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve nargile tütünü ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''20 - 27 Ağustos tarihlerinde ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 193 litre akaryakıt, 3 bin 850 paket sigara, 129 kilogram nargile tütünü ve sahte olduğu değerlendirilen 5 pasaport ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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