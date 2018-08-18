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Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'de bir PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 
 
Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında merkez Kırıkdağ köyü Su Yaylası mevkisinde bir PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi.
 
Teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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