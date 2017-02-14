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Hakkari'de 152 makineli tüfek mühimmatı bulundu

Hakkari Çukurca'da terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde düzenlenen operasyonda 14,5 milimetre çapında 152 doçka makineli tüfek mühimmatının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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