Hakkari'de 152 makineli tüfek mühimmatı bulundu
Hakkari Çukurca'da terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde düzenlenen operasyonda 14,5 milimetre çapında 152 doçka makineli tüfek mühimmatının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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