Hakkari'de 167 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari-Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Narkotik dedektör köpek 'Colt' ile yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 167 kilo eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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