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Hakkari'de 167 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 167 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Hakkari-Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpek 'Colt' ile yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 167 kilo eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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