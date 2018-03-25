Hakkari'de 2. kar festivali

Valilik koordinasyonunda Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde festival organize edildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, burada yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri festival kapsamında Hakkari'de yaşayan bütün vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin uzak bir noktasında bulunmaları nedeniyle diğer illerinde yaşayan vatandaşların burayı görme şansını elde edemediğini kaydeden Toprak, şöyle konuştu:

"Herhangi bir vesile ile Hakkari'ye gelen, birkaç gün buradaki havayı teneffüs edenler dönüşlerinde bambaşka duygularla Hakkari'den ayrılıyor. Bugüne kadar belli sıkıntılar yaşamış Hakkari ilimiz. Bazı acılar çekmiş, şehitler vermişiz. Fakat son dönemlerde halkımızın bize vermiş olduğu büyük destek, güvenlik güçlerimizin yürüttükleri mücadele, bizim gençlerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza, kültür ile uğraşan kardeşlerimize imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmek sureti ile yapmış olduğumuz destekler neticesinin karşılığını çok net şekilde görmeye başladık."

Diğer illerdeki birçok kayak merkezinin sezonu kapattığını ifade eden Toprak, bu yıl beklenen oranda karın yağmamasına rağmen martın sonunda da pistlerin kayak yapmaya müsait olduğunu belirtti.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) sporcu gençlerin daha iyi imkanlara kavuşması için kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Toprak, Özel İdare'nin de katkılarıyla kayak merkezine 12 milyonluk yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.

- "80 milyonun Hakkari'yi görmesi gerekiyor"

Hakkari'nin ülkenin en güzel yerlerinden biri olduğunun altını çizen Toprak, şöyle devam etti:

"Hakkari'yi 80 milyonun görmesi gerekiyor bence. Ülkemizin ne kadar güzel bir köşesi olduğunu, Allah tarafından nasıl bir coğrafya verildiğini, ne kadar görkemli dağların bulunduğunu, ırmakların nasıl aktığını, yeşillikleri görmesi gerekiyor. İşte bu festivaller buna da vesile oluyor, en azından bunu tanıtma manasında. Burada bütün ülkemizi Hakkari'yi ziyaret etmeye, buradaki kardeşlerimizle tanışmaya çağırıyorum. Buradaki güzel ortamı, huzurlu, mutlu kardeşlerimizle tanışmaya davet ediyorum."

Festival kapsamında, Türk bayrağı ve meşalelerle zirveden inen kayakçılar ve Özel Harekat Polisleri, ellerindeki bayrağı Vali Toprak'a teslim etti.

Festivalde, meşaleli kayak, snowboard, halk oyunları ve animasyon gösterisi, şivekür zirvesi tırmanışı, kızak, kayak ayakkabısı ile koşu, hedikle yürüme yarışması, kar güreşi, kar voleybolu, kar raftingi, trekking, resim sergisi, okçuluk, dart, matrak oyunu ve canlı müzik şöleni gibi etkinlikler düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de festivale katılan vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Vali Toprak, eşi Funda Toprak, protokol üyeleri ve vatandaşlar, etkinliklerin ardından şarkılar eşliğinde halay çekti.

Festivale Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Umut Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın ve vatandaşlar katıldı.