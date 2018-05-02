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Hakkari'de 2 komiser yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan meslekten ihraç edilen 1 komiser yardımcısı, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul Maltepe ilçesinde, bir komiser yardımcısı ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

  • DHA
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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan  01.09.2016 tarihinde yayımlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen1 komiser yardımcısı, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'un Maltepe ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan komiser yardımcısının sorgusu yapılmak üzere görev yaptığı Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
 
Öte yandan, Hakkari'nin Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir komiser yardımcısı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

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