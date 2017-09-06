Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Tekeli bölgesindeki 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerine sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristlerce havan ve doçka silahı ile saldırı gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerince atışın yapıldığı bölgenin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.