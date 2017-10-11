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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hudut birliğine saldıran 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Çukurca Güven Dağı batısı Kovan Dağı Hudut Birliğine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine 2 bölücü terör örgütü mensubu, Zırhlı Muhabere Aracı'ndan (ZMA) yapılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.

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