Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, Çukurca Güven Dağı batısı Kovan Dağı Hudut Birliğine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine 2 bölücü terör örgütü mensubu, Zırhlı Muhabere Aracı'ndan (ZMA) yapılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.