Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hudut birliğine saldıran 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Çukurca Güven Dağı batısı Kovan Dağı Hudut Birliğine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine 2 bölücü terör örgütü mensubu, Zırhlı Muhabere Aracı'ndan (ZMA) yapılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.