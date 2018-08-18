Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Ağustos 2018 günü saat 00.30 sıralarında Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubuna yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel faaliyet sonucu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.