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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

  • İHA
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Ağustos 2018 günü saat 00.30 sıralarında Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubuna yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel faaliyet sonucu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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