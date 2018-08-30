Hakkari'de 2 terörist sağ olarak yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yürekli Köyünde alınan ihbar üzerine bugün saat 00.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin sağ olarak yakalandığı aktarılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.