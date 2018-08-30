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Hakkari'de 2 terörist sağ olarak yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yürekli Köyünde alınan ihbar üzerine bugün saat 00.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin sağ olarak yakalandığı aktarılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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