Hakkari'de 28 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"18 - 24 Aralık tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 28 bin 100 paket sigara ve 667 kilogram çay ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."