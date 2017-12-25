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Hakkari'de 28 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'de güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda kaçak sigara ve çay ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"18 - 24 Aralık tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 28 bin 100 paket sigara ve 667 kilogram çay ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 

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