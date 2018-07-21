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İHA tespit etti, uçaklar vurdu: Hakkari'de 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Kavaklı ve Yoncalı bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) 3 terörist tespit edildi.

PKK'lı teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

 

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