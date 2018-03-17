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Hakkari'de 4 metre karda yol açma çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar ve çığ nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

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İl Özel İdaresi ekipleri, Mirgezer bölgesinde kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu bölgede çığ tehlikesi ve yer yer 4 metre kara rağmen çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı birçok noktada adeta kar tünelleri açarak güçlükle ilerleyebiliyor.

Zorlu doğa şartlarına rağmen çalışmalara devam eden ekipler, karla mücadele çalışmalarını telefonla görüntüledi.

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