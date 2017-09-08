Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı yakalanan 2 kişinin, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tutuklandığı bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, 31 Ağustos saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Oğul köyü Kaniresi Çeşmesi bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla toplantı halindeyken yaralanan İbrahim Sak ve Musa Tarhan, tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesinden taburcu edildikten sonra çıkarıldıkları adli makamlarca 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
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