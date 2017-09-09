Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’deki Buzul Dağları bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
- İHA
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün il merkezi Buzul Dağları bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun SİHA ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının daha önceden Hakkari-Çukurca yolunda askeri konvoya roketli saldırı olayının failleri olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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