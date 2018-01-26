Hakkari'de 50 adet av tüfeği ele geçirildi
Hakkari Yüksekova'da şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda av tüfeği bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
ARAÇTA ELE GEÇENLER
Hakkari, valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Merkez Mahallesi’nde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.