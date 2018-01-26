Hakkari'de 50 adet av tüfeği ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

ARAÇTA ELE GEÇENLER

Hakkari, valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Merkez Mahallesi’nde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.