Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de 50 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari Yüksekova'da şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda av tüfeği bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

ARAÇTA ELE GEÇENLER

Hakkari, valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Merkez Mahallesi’nde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Konyaspor´dan Afrin´deki Kahraman Mehmetçik´e dua!

Konyaspor´dan Afrin´deki Kahraman Mehmetçik´e dua!

Çinliler Paris'in bile çakmasını yaptı

Çinliler Paris'in bile çakmasını yaptı

İşte 1980'lerin ve 90'ların Türkiye'si

İşte 1980'lerin ve 90'ların Türkiye'si

İşte Türkiye'nin tek olaysız kenti

İşte Türkiye'nin tek olaysız kenti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA