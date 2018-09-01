Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde yapılan yakın hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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