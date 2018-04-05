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Hakkari'de askeri araç devrildi: 17 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.

Kazada, biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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