Hakkari'de askeri araç devrildi: 17 yaralı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.
Kazada, biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.