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Hakkari'de askeri üs bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üs bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın kontrol altına alınamıyor.

  • DHA
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Hakkari'nin Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üs bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın kontrol altına alınamıyor.
 
Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üs bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 21.00 sıralarında çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Çukurca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin dün akşamdan beri müdahale etmesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı.
 
Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, dün akşam saatlerinde çıkan ve henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına belediye ekiplerinin müdahale ettiğini, ancak arazinin engebelli olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığını belirtti.

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