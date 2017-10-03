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Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de bir bahçede 4 uzun namlulu silah, mühimmat, el bombası ve amonyum nitrat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Hakkari'de bir bahçede 4 uzun namlulu silah, mühimmat,  el bombası ve amonyum nitrat ele geçirildi.
 
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince  terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine  yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
 
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
 
"2 Ekim günü ilimiz merkez Keklikpınar Mahallesi'nde 4 ikametin  müşterek olarak kullandıkları bahçe kısmında yapılan aramada 4 adet AK-47  kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 15 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu  silaha ait dolu şarjör, 1 adet F1 yapımı parça tesirli el bombası, 496 gram  amonyum nitrat gübre ve çok sayıda 7.62 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. 2  şahıs gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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