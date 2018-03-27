Hakkari'de bir PKK'lı terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerin Irak sınırından geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, Şemdinli ilçesi Yeşilova bölgesinde Irak'ın kuzeyinden Türkiye geçmeye çalışan bir terörist sağ olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.