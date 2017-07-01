Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Güvendağı bölgesi güneyinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Temas sonucu bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
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