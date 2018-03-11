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Hakkari'de bulduğu cismin patlaması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerde bulduğu cismin elinde patlaması sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

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Van'da otopsi işlemleri tamamlanan 10 yaşındaki Berat Oktay'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Yüksekova'ya getirildi.

Oktay'ın cenazesi Akalın Mezarlığı'nda defnedildi.

Önceki gün Güngör Mahallesi'nde evinin yakınındaki boş arazide oynayan Oktay'ın bulduğu cisim elinde infilak etmiş ve yaralanan çocuk Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Oktay, burada yaşamını yitirmişti.

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