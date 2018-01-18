Hakkari'de çok sayıda el bombası ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda çok sayıda el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
- İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova'nın Tuğlu Köyü kırsal alanında arazi arama tarama çalışmaları yapıldı.
Arazide yapılan aramalarda 14 el bombası, 2 antitank RPG-7 mühimmatı, 2 roket sevk fişeği, 4 adet 20 milimetre zırhlı muharebe aracı mühimmatı, 2 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, fünye ile tuzaklanmış 1 roket sevk fişeği, el yapımı patlayıcı düzeneği haline getirilmiş küçük tüp, pillerden oluşturulmuş güç bloğu, 1 askeri panço, 6 el bombası fünyesi ve çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ateşlemesinde kullanılan kablo ele geçirildi.
Bulunan bomba ve mühimmatlar imha edilirken, operasyonlar sürüyor.
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