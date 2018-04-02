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Hakkari'de düzenlenen operasyonlarında 3 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hakkari ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile 3 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 1 Nisan'da Yüksekova ilçesine bağlı Bölük köyü Çatalkaya mezrasında bir evde uyuşturucu madde çoğaltıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 50 kilogram soda, pres makinesi, 22 plastik kova, 3 çelik kazan, 6 deney tüpü, 2 aseton şişesi, 4 ısıtıcı ve terazi ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Başaklı mezrası Çatdüzü mevkisinde 30 Mart'ta arama tarama faaliyetinde gümrük kaçağı 3 bin paket sigara bulundu.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 26 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 3,27 gram eroin, 1,85 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

 

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