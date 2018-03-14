Hakkari'de gerçeği aratmayan tatbikat

Hakkari’de Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafında gerçekleştirilen tatbikatta, enkaz altında kalan 2 kişi kurtarıldı.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde kamp kuran UMKE ekipleri, burada tecrübelerini artırmaya yönelik çalışma yaptı.

Kampın ilk gününde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, enkaz altında kalan baba ve oğlu kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ümit Kızılay, yaptığı açıklamada, 2018 yılı faaliyet planı çerçevesinde yapılacak olan eğitim ve tatbikatların ilkinin Kırıkdağ köyünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaşanabilecek afetler karşısında her zaman hazırlıklı olmayı amaçladıklarını belirten Kızılay, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin, ekipler tarafından titiz bir çalışmayla kurtarıldığını ifade etti.

Üç gün sürecek tatbikata 5 eğitmen ile 25 UMKE personelinin katılacağı bildirildi.