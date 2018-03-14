Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de gerçeği aratmayan tatbikat

Hakkari’de Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafında gerçekleştirilen tatbikatta, enkaz altında kalan 2 kişi kurtarıldı.

  • AA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari’de Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafında gerçekleştirilen tatbikatta, enkaz altında kalan 2 kişi kurtarıldı.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde kamp kuran UMKE ekipleri, burada tecrübelerini artırmaya yönelik çalışma yaptı.

Kampın ilk gününde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, enkaz altında kalan baba ve oğlu kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ümit Kızılay, yaptığı açıklamada, 2018 yılı faaliyet planı çerçevesinde yapılacak olan eğitim ve tatbikatların ilkinin Kırıkdağ köyünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaşanabilecek afetler karşısında her zaman hazırlıklı olmayı amaçladıklarını belirten Kızılay, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin, ekipler tarafından titiz bir çalışmayla kurtarıldığını ifade etti.

Üç gün sürecek tatbikata 5 eğitmen ile 25 UMKE personelinin katılacağı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristler kaçacak delik arıyor... TSK birlikleri Afrin tepelerine konuşlandı

Teröristler kaçacak delik arıyor... TSK birlikleri Afrin tepelerine konuşlandı

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA