Hakkari'de gerçekleştirilen terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timlerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda il merkezine bağlı Oğul köyü Fak Tepe kırsal alanında arama tarama faaliyetinin icra edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Aramada 13 RPG-7 roketatar mermisi ve sevk fişeği, 17 el bombası, 210 adet bixi mermisi ve 120 adet AK-47 kalaşnikof mermisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."