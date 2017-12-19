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Hakkari’de göçmen kaçakçılığı: 3’ü askeri personel 7 gözaltı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ suçu kapsamında düzenlenen operasyonda 3’ü askeri personel olmak üzere 7 şahıs gözaltına alındı.

  • İHA
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti” suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamında Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde icra edilen operasyon neticesinde 3’ü askeri personel olmak üzere 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan ‘adam öldürmek’ suçundan aranan Ş.Y. ve ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ suçunu işlediği tespit edilen oğlu Ş.Y., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. B.A. isimli askeri personel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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