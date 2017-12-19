Hakkari'de göçmen kaçakçılığına yardım eden 2 kişi tutuklandı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Şubesi ekipleri, 8 gün önce Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde göçmen kaçakçılğı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 3 asker ve 4 sivil gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Y., 'adam öldürmek' suçundan, oğlu Ş.Y. ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.