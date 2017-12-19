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Hakkari'de göçmen kaçakçılığına yardım eden 2 kişi tutuklandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde, yurda yasa dışı yolardan girenlere yardım ettikleri belirlenen 3'ü asker 7 kişi gozaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

  • DHA
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Şubesi ekipleri, 8 gün önce Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde göçmen kaçakçılğı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 3 asker ve 4 sivil gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Y., 'adam öldürmek' suçundan, oğlu Ş.Y. ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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