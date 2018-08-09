Hakkari'de hain saldırı: 6 askerimiz yaralandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.
- AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 askerin yaralandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 1 askerin ağır, 5 askerin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi. Muhabir : Sayim HarmancıYayınlayan : Bekir Nazım Ada
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