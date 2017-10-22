Hakkari'de İHA ile tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Çatalca köyü kırsal alanında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun, hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam etttiği kaydedildi.
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