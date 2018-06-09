Hakkari'de inşaattan düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde inşaatta çalışan Mehmet Avcı (43) ve Abdulaziz Çiftçi (40) dengelerini kaybederek 9. kattan düştü.
Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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