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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

  • İHA
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Nisan 2018 günü Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Irak topraklarından Türkiye topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 1 şahıs ve 1 yük hayvanı tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizi fark eden şüpheli şahıs, yük hayvanını olay yerinde bırakarak Irak topraklarına kaçmıştır. Yük hayvanı üzerinde yapılan aramada 65 adet cep telefonu,  5 adet cep telefonu şarj aleti, 4 adet cep telefonu bataryası ve 4 adet cep telefonu kulaklığı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

  

 

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