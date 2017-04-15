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Yüksekova Kamışlı Karakolu'nda yangın!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Kamışlı Jandarma Karakolu'nda yangın çıktı, çok sayıda asker dumandan zehirlendi.

  • İHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Kamışlı Jandarma Karakolu'nda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, 14 asker dumandan etkilendi. 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 10 kilometre mesafede bulunan Kamışlı köyündeki jandarma karakolunda yangın çıktı. Karakol bahçesinde bulunan ve askerlerin kaldığı konteynerlerde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, dumandan etkilenen 14 asker ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yangının kontrol altına alındığı, dumandan etkilenen askerlerin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 

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