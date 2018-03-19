Hakkari'de karla mücadele için yoğun çalışma yürütüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesinin yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor.
- AA
İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Orta Tepe bölgesindeki Mirgezer üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede ekipler, adeta karı yararak üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.
Ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.
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