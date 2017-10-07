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Hakkari'de org çantalarının içerisinde 7 kilo 375 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde org çantalarının içerisinde 7 kilo 375 gram eroin yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Ekim günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait araçta Rüzgar isimli narkotik arama köpeği ile yapılan aramada 3 adet org olarak tabir edilen müzik aleti çantası içerisinde toplamda 7 kilo 375 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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