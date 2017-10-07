Hakkari'de org çantalarının içerisinde 7 kilo 375 gram eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde org çantalarının içerisinde 7 kilo 375 gram eroin yakalandı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"6 Ekim günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait araçta Rüzgar isimli narkotik arama köpeği ile yapılan aramada 3 adet org olarak tabir edilen müzik aleti çantası içerisinde toplamda 7 kilo 375 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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