Hakkari'de org çantalarının içerisinde 7 kilo 375 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Ekim günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait araçta Rüzgar isimli narkotik arama köpeği ile yapılan aramada 3 adet org olarak tabir edilen müzik aleti çantası içerisinde toplamda 7 kilo 375 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."