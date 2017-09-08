Hakkari'de PKK işbirlikçisi 2 kişi tutuklandı

Hakkari Valiliği, tutuklanan 2 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

31.08.2017 günü saat 15.30 sıralarında İlimiz Merkez Oğul Köyü Kanireş çeşmesi bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla toplantı halindeyken yaralanan İbrahim Sak ve Musa Tarhan tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi´nden taburcu olduktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.