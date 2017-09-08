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Hakkari'de PKK işbirlikçisi 2 kişi tutuklandı

Hakkari kırsalında 9 gün önce 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan PKK işbirlikçisi 2 kişi, tedavilerinin ardından tutuklandı.

  • DHA
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Hakkari Valiliği, tutuklanan 2 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: 

31.08.2017 günü saat 15.30 sıralarında İlimiz Merkez Oğul Köyü Kanireş çeşmesi bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla toplantı halindeyken yaralanan İbrahim Sak ve Musa Tarhan tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi´nden taburcu olduktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

 

 

 

 

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