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Hakkari'de PKK tuzağı imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Van-Hakkari Karayolunun, yol emniyetini sağlamak için birliklerin konuşlanabileceği bölgeye PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

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Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi Armutdüzü Köyü kırsalında imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova İlçesi Armutdüzü Köyü kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından Van-Hakkari karayolunun, yol emniyetini sağlamak için birliklerin konuşlanabileceği bölgeye Mayın/EYP yerleştirildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine, 12.04.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Armutdüzü Köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde 1 adet büyük mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneği kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir" denildi.
 
 

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