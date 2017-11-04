Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

Hakkari'de polis tarafından 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari Valiliği, Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar yaptığını açıkladı. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında, 4 Kasım günü İlimiz genelinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında 57 adreste yapılan aramada 40 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

 

 

 

 

 

 

 

DHA-Güvenlik -  - DHA

2017-11-04 18:19:37

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik terör örgütü PKK grubunu yerle bir etti

Mehmetçik terör örgütü PKK grubunu yerle bir etti

Ankara'nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna mı olacak? İşte o isimler

Ankara'nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna mı olacak? İşte o isimler

Sosyal medyanın diline düşenler

Sosyal medyanın diline düşenler

Kemal Sunal'ın bu filmlerinde gözden kaçan hatalar

Kemal Sunal'ın bu filmlerinde gözden kaçan hatalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA