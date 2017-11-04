Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı
Hakkari'de polis tarafından 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
Hakkari Valiliği, Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar yaptığını açıkladı. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında, 4 Kasım günü İlimiz genelinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında 57 adreste yapılan aramada 40 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
DHA-Güvenlik - - DHA
2017-11-04 18:19:37
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