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Hakkari'de PKK'lı 3 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı güneyi Kovan Tepe'de bulunan hudut birliğine roketatarlı saldırı gerçekleştiren PKK'lı 3 teröristin, insansız hava aracı tarafından tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

CHP'NİN İHA HAZIMSIZLIĞI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, terörle mücadelede Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA'ların kullanılmamasını istemesi, PKK'lı teröristlerin öldürülmesini alçaklık olarak nitelendirmesi büyük tepki almıştı.

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