Hakkari'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 4 EYP imha edildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü sınır bölgesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi.