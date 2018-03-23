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Hakkari'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 4 EYP imha edildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü sınır bölgesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi.

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