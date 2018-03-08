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Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda antitank roketatar mühimmatı ve silah ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda antitank roketatar mühimmatı, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "7 Mart'ta merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, doçka silahı, uyku tulumu, 50 metre kablo, 15 paket sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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