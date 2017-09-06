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Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı 7 patlayıcı imha edildi

Hakkari'de, terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı 7 el yapımı patlayıcı kontrollü imha edildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Ceylanlı köyü Gelinli Mezrası kırsal alanında 5 Eylül'de Hakkari-Çukurca yolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik yerleştirildiği değerlendirilen 7 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Düzenekler, patlayıcı madde imha timi tarafından usulüne uygun infilak ettirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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