Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı 7 patlayıcı imha edildi
Hakkari'de, terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı 7 el yapımı patlayıcı kontrollü imha edildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Merkez Ceylanlı köyü Gelinli Mezrası kırsal alanında 5 Eylül'de Hakkari-Çukurca yolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik yerleştirildiği değerlendirilen 7 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Düzenekler, patlayıcı madde imha timi tarafından usulüne uygun infilak ettirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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