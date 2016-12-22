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Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına darbe

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyonda gümrük kaçağı 520 bin paket sigara ile çok miktarda çay ve tütün ele geçirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalarda, 20 Aralık'ta Yüksekova ilçesine bağlı Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli köylerinde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütüne yardım yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 520 bin paket gümrük kaçağı sigara, bin 720 kilogram çay, 4 bin 788 kutu sallama kaçak çay, bin 180 kilogram nargile tütünü ve 4 bin 176 paket sarma tütün ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

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