Hakkari'de, PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'nin Taşbaşı köyü kırsalında jandarma tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 19 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 kilo A4 patlayıcı, 6 anti tank mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan devre kartları ve yaşam malzemesi ele geçirildi.