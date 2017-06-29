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Hakkari'de PKK'ya ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK'ya ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • İHA
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, ”İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ilimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyonda 28.06.2017 günü yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında bir sığınak tespit edilmiştir. Sığınakta yapılan aramada 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet bixi makinalı tüfek, 8 adet anti tank roketatar mühimmatı, 8  adet sevk fişeği, 350 metre kablo, 1 adet sırt çantası, 762 adet bixi mühimmatı, 1 adet not defteri, çok ve muhtelif sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
 

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